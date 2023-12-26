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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاكس قريبتهم ضربوه بالنار.. تفاصيل مثيرة بمـ.قتل شخص في القليوبية

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

تباشر النيابة العامة في القليوبية التحقيقات في واقعة مقتل شخص بسبب مشاجرة بينه وبين آخرين بسبب معاكسة فتاة.

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تفاصيل مقتل شخص في الخانكة

حيث صرحت النيابة العامة في القليوبية، بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، والاستماع لأقوال شهود العيان في الواقعة.

حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بقرية عرب العيايدة بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") ، طرف ثانى: (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" أحدهم متوفى إثر إصابته بعيار نارى).

حيث تبين من تحريات أجهزة أمن القليوبية، قيام المتوفى من الطرف الثانى بمعاكسة إحدى الفتيات من أقارب الطرف الأول قام على إثرها الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاهه مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالهرب.

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عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تمكنت أجهزة أمن القليوبية ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم (بندقية خرطوش) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة في القليوبية لمباشرة التحقيقات.

القليوبية الخانكة مديرية أمن القليوبية مركز شرطة الخانكة مشاجرة

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