فيديوهات علي موبايلها وحشه.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الدعارة وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي التيك توكر وفاء عزت حيث تم ضبطها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وعثر بحوزتها على "3 هواتف محمولة"، بفحصهم تبين احتوائهم على فيديوهات خادشة للحياء خاصة بالمتهمة، ومبلغ مالى.

ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة الداعارة في المواد وفقا للقانون

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة، بإنشاء حساب إلكترونى عبر تطبيق تيك توك وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام لتحقيق أرباح غير مشروعة تتحصل عليها عن طريق تحويلات مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تبين أن المتهمة تدعى وفاء عزت تيك توكر تم ضبطها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وعثر بحوزتها على "3 هواتف محمولة"، بفحصهم تبين احتوائهم على فيديوهات خادشة للحياء خاصة بالمتهمة، ومبلغ مالى.

وأقرت المتهمة، أن المبلغ المالي من متحصلات بث الفيديوهات المشار إليها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

وأفادت التحقيقات، بأن المتهمة تبث المقاطع بهدف زيادة نسبة المشاهدة، وتحقيق الربح المادي من خلال تحويلات مالية حيث بثت التيك توكر وفاء عزت مقاطع فيديو خليعة تتنافى مع قيم وعادات المجتمع وتحرض على الفسق وألفاظ خادشة وخارجة عن طريق الفيديوهات القصيرة وبث مباشر التحديات بغرض التربح من ورائها.

وقررت النيابة العامة بأكتوبر، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء عبر التيك توك.