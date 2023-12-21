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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

كل الناس بترقص.. اعترافات صادمة من التيك توكر وفاء عزت حول الفيديوهات الفاضحة

صدى البلد

"معملتش حاجة غلط كل الناس بترقص وتعمل أكتر من كده أنا عايزة اكسب فلوس ودي أسهل طريقة".. بهذه الكلمات بدأت التيك توكر وفاء عزت اعترافاتها أمام النيابة العامة عقب إلقاء القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء.

 

مقاطع فيديو حرزتها النيابة العامة بعد تفريغ هاتف المتهمة وفاء عزت وتبين أنها تضمنت ألفاظ خادشة وصور وفيديوهات فاضحة بثتها المتهمة عبر حسابها الشخصي على تطبيق تيك توك وعندما تمت مواجهتها بها أقرت ببثها تلك المقاطع من أجل التربح المادي حيث تتلقى تحويلات مالية من إدارة "تيك توك" مقابل ارتفاع عدد المشاهدات، وبررت المتهمة ما تبثه أن المشاهدين يقبلون على تلك النوعية من الفيديوهات وتحقق نسبة مشاهدات عالية تحصل من خلالها على المكاسب الطائلة، وختمت أقوالها قائلة:" انا مش أول واحدة كل الناس بتعمل كده ومعرفش أن دي تهمة".

 

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.

 

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وقالت الداخلية في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة، بإنشاء حساب إلكترونى عبر تطبيق تيك توك وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام لتحقيق أرباح غير مشروعة تتحصل عليها عن طريق تحويلات مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات، تبين أن المتهمة تدعى وفاء عزت تيك توكر تم ضبطها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وعثر بحوزتها على "3 هواتف محمولة"، بفحصهم تبين احتوائهم على فيديوهات خادشة للحياء خاصة بالمتهمة، ومبلغ مالى.

 

وأقرت المتهمة، أن المبلغ المالي من متحصلات بث الفيديوهات المشار إليها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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وأفادت التحقيقات، بأن المتهمة تبث المقاطع بهدف زيادة نسبة المشاهدة، وتحقيق الربح المادي من خلال تحويلات مالية حيث بثت التيك توكر وفاء عزت مقاطع فيديو خليعة تتنافى مع قيم وعادات المجتمع وتحرض على الفسق وألفاظ خادشة وخارجة عن طريق الفيديوهات القصيرة وبث مباشر التحديات بغرض التربح من ورائها.

 

وقررت النيابة العامة بأكتوبر، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء عبر التيك توك.

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