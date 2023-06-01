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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 20 كيلو حشيش و45 علبة ترامادول في القاهرة

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

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ضبط 80 طربة حشيش و45 علبة ترامادول في القاهرة

و تمكنت أجهزة مديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة 15 مايو) حال إستقلالهما سيارة "بدون تراخيص" بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهما (80 طربة من جوهر "الحشيش" المخدر وزنت 8 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

المتهم 

كما نجحت جهود أجهزة أمن القاهرة في ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,500 كيلو جرام – هاتف محمول).

متهم 

كما تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزته (45 علبة من عقار "الترامادول" المخدر بإجمالى عدد 4500 قرص مخدر).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية

القاهرة مخدرات مديرية امن القاهرة حشيش ترامادول

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