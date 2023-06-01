عاجل.. ضبط المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل واقعة النصب والاحتيال على الفنان صبري عبدالمنعم، بمنطقة المقطم، والاستيلاء منه على شقة سكنية ملكه في المقطم، وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة.

الداخلية تكشف تفاصيل النصب على الفنان صبري عبدالمنعم

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من الفنان صبري عبدالمنعم مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قرر بتضرره من أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بالنصب والإحتيال عليه من خلال إيهامه ببيع شقة مملوكة له "كائنة بدائرة القسم" وتحرير توكيل لهما ببيع الشقة المشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية في القاهرة أن وراء إرتكاب الواقعة عدد 10 أشخاص"لعدد 5 منهم معلومات جنائية" ومن بينهم 4 محبوسين على ذمة قضية "نصب" تم إستهداف باقى المتهمين وأمكن ضبط 4 منهم .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وكذا قيامهم ببيع الشقة لأحد الأشخاص بموجب التوكيل المحرر مقابل مبلغ مالى إقتسموه فيما بينهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

المتهمين

تفاصيل النصب على الفنان صبري عبدالمنعم

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في واقعة إتهام الفنان صبري عبدالمنعم، لمالكة شركة مقاولات وآخر، بالنصب عليه في مبلغ مليون و900 ألف جنيه وذلك مقابل بيع شقة بمنطقة المقطم، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على الملابسات.

وأمرت جهات التحقيق في القاهرة، بإستدعاء المتهمين مالكة شركة مقاولات وآخر، للإستماع إلى أقوالهم فيما نسب اليهم من إتهامات، بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم في مبلغ مليون و900 ألف جنيه بأن أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة وما أن تم توثيقها فروا هاربين بدون دفع المبلغ.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة، أن الفنان صبري عبدالمنعم يمتلك وحدة سكنية بمنطقة المقطم قام بعرضها للبيع وبالفعل تحصل على مالكة شركة مقاولات لشراء الشقة منه وأتفق معها على مبلغ مليون و900 ألف جنيه، وقام الطرفين بتحرير عقودا وما أن تم توثيقها حتى هرب المذكورين بدون دفع المبلغ.

الفنان صبري عبدالمنعم: وثقنا العقود ولم يدفعوا الثمن

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، تضمن ورود بلاغا من الفنان صبري عبدالمنعم 78 عاما، أتهم فيه كلا من ن ع مالكة شركة مقاولات، وع ط مساعدها، بالنصب عليه في شراء شقة سكنية بدائرة قسم المقطم وعدم سداد ثمنها على الرقم من توثيق عقود بيع الشقة.

وقرر الفنان صبري عبدالمنعم في المحضر الذي حرره، بقيامه ببيع الشقة الكسنية إلى المذكورة مالكة شركة المقاولات وذلك نظير مبلغ 36 ألف دولار من شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى، حيث حررت له المتهمة ن ع مالكة شركة المقاولات شيك بنكي بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار.