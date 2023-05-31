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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الزوجة الثانية اعتدت عليها.. والد طفلة المقطم: كاتب لها كل حاجة باسمها

طفلة - أرشيفية
طفلة - أرشيفية

إستكملت نيابة المقطم التحقيقات في واقعة إتهام زوجة أب في المقطم بالإعتداء على إبنة زوجها - من ذوي الإحتياجات الخاصة، وتعذيبها بسبب تصرفاتها.

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طفلة من ذوى الإحتياجات تقع ضحية لزوجة ابيها

حيث أمرت نيابة المقطم بالتحفظ على فيديو يظهر الإعتداء على فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة على يد زوجة أبيها، وقررت تسليم الطفلة إلى والدتها لرعايتها، وأستمعت لأقوال الأب والأم في الواقعة، حيث قال الأب خلال تحقيقات نيابة المقطم، أنه لا يعلم شيئا عن واقعة الإعتداء على إبنته ومقطع الفيديو الذي أظهر إبنته مصابة بإصابات بالغة جراء إعتداء زوجته عليها.

وتابع الأب خلال التحقيقات، أنه منفصل عن والدة الطفلة منذ أكثر من 10 سنوات، وأحتفظ بالطفلة لتربيتها وتحصلت والدتها على الطفلين الأخرين لتربيتهما، وما أن أنفصل عنها حتى تزوج من سيدة أخرى، مشيرا إلى أنه يمتلك شركة نقل، وسجل بعض ممتلكاته باسم ابنته لكي تكون سندا لها في الحياة، كونها لا تستطيع العمل أو الإنفاق على نفسها، ومنذ أن إنفصل عن زوجته والحياة تسير بصورة جيدة، حتى شاهد زوجته في إحدى المرات تعتدي على الطفلة وحين سألها قالت له «شقية وتصرفاتها غلط وهتجيب لنفسها مصيبة».

والد الطفلة: معرفش حاجة وكاتب كل حاجة باسمها

وأمرت النيابة العامة، بتسليم الفتاة نورهان - من ذوي الإحتياجات الخاصة - إلى والدتها وذلك بعد أخذ تعهد عليها بحسن رعايتها وعدم تعريض حياتها للخطر، وسرعة ضبط وإحضار الزوجة الثانية المتهمة مع والد الفتاة في الواقعة.

كما أمرت جهات التحقيق في القاهرة، بعرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير مفصل بالإصابات المتواجدة بجسدها، مع إستدعاء والدتها - زوجة المتهم الأولى - للإستماع إلى أقوالها.

ضبط وإحضار لزوجة الأب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغا من سيدة إتهمت فيه طليقها بالإعتداء على إبنتهما في المقطم بالإشتراك مع زوجته الثانية، وإقامة حفلات ضرب على المجني عليها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى موقع البلاغ وتم العثور على الطفلة والتحفظ عليها، كما ألقت أجهزة المباحث القبض على الأب المتهم، وتم إصطحابه إلى ديوان قسم الشرطة وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية.

وبمواجهة الأب اعترف بارتكابه جريمة ضرب والإعتداء على إبنته بالإشتراك مع زوجته الثانية، حيث شكلت فرق المباحث فريق بحث لسرعة ضبط وإحضار الزوجة الثانية للمتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

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