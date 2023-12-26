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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قصة سيدة المنصورة.. قتلوها في 2015 والجريمة اتكشفت بـ2023

جثة سيدة - ارشيفية
جثة سيدة - ارشيفية

قصة سيدة المنصورة والتي تم اكتشافها بعد مرور 7 سنوات على الجريمة المثيرة التي كشفتها أجهزة وزارة الداخلية وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للمحكمة التي قضت بمعاقبتهم بالإعدام شنقا عما أسند اليهم.

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القصة الكاملة لـ قضية سيدة المنصور

تفاصيل مثيرة وأحداث مؤثرة شهدتها قصة سيدة المنصورة، والتي وقعت أحداثها في غضون عام 2015 حين تم الكشف عن العثور على جثمان سيدة تدعى أسماء بالغة من العمر 37 عاما في مساكن الجلاء بالمنصورة، واتضح من المعاينة أن السيدة تعيش بمفردها بعد وفاة أسرتها كما تبين سرقة مدخراتها والمفاجأة أن الكشف أثبت الاعتداء عليها بعد وفاتها.

وقيدت واقعة سيدة المنصورة ضد مجهول حينها، ولم يتم التوصل إلى الجناة مرتكبي الواقعة، إلا أنه وبمرور السنوات وبعد 7 سنوات من الجريمة تم الكشف عن الجناة والقبض عليهم وتبين أنهم أحمد ع 27 عاما وكريم خ 26 عاما وتم التحقيق معهم بتهمة القتل والاعتداء على سيدة المنصورة وسرقة مدخراتها وأحالتهم النيابة العامة في المنصورة إلى الجنايات.

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حيث أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، كلا من أحمد ع 27 عاما وكريم خ 26 عاما للجنايات، لاتهماهم بأنهم في غضون عام 2015 قتلا المجني عليها أسماء م م 37 عاما ربة منزل مقيمة بمساكن الجلاء بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، حيث قاموا بالهجوم على منزلها بعد وفاة والديها، وانهيا حياتها ثم تعديا عليها وسرقا مدخراتها وفروا هاربين.

ونظرت محكمة جنايات المنصورة محاكمة المتهمين بإنهاء حياة سيدة المنصورة، وقضت المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، وعضوية المستشارين السعيد السمنودي، ومحمد أحمد شعبان، ومحمد جلال الزنقلي، وأمانة سر محمد جمال محمد، ومحمود محمد عبد الرازق، بإحالة المتهمين في القضية رقم 2330 لسنة 2015 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 96 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

سيدة المنصورة الداخلية جنايات المنصورة النيابة العامة المنصورة

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