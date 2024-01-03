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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن يلحق بكأس الأمم.. استبعاد أحمد نبيل كوكا من المنتخب بسبب الإصابة

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

خضع أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

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وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

وشارك في المران 26 لاعبا وهم: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي  وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا. 

وحضر مران منتخب مصر حازم إمام، عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.

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