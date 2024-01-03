أخبار التعليم.. التعليم تعلن التزامها بتحويل المناهج إلى نظام الجدارات لخدمة احتياجات سوق العمل.. تعرف على شروط التقديم لمنح دراسة الماجستير والدكتوراة بالصين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم تعلن التزامها بتحويل المناهج إلى نظام الجدارات لخدمة احتياجات سوق العمل

التقى الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، يو بينغ، رئيس قسم الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بمكتب بلدية تشوشنغ الصينية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني والتقني بين مصر والصين.

تعرف على شروط التقديم لمنح دراسة الماجستير والدكتوراة بالصين

أعلنت إدارة البعثات، عن منح تنافسية مقدمة للدولة من جمهورية الصين الشعبية للماجستير والدكتوراه طبقًا للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2024 / 2025.

بروتوكولات تعاون وتنظيم زيارات علمية ميدانية وتكثيف التدريبات.. حصاد الجامعات الأهلية 2024

شهدت المنظومة التعليمية في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث زاد عدد الجامعات المصرية؛ لاستيعاب العدد المُتزايد على التعليم الجامعي، وحظي ملف إنشاء الجامعات الأهلية بأولوية كبيرة للدولة المصرية، كما نال دعمًا غير مُسبوق من جانب القيادة السياسية؛ لتزويد الجامعات الأهلية بالمعامل وورش العمل التي تضم أحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية بينية حديثة ومُتميزة؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

تفقد الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤، رافقه خلال الجولة الدكتور وليد الختام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والأستاذ دكتور تامر أبو النجا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

الخشت: جامعة القاهرة تواصل تأسيس خطاب ديني جديد يواجه الأفكار الظلامية

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن حصاد جهود الجامعة لعام 2023 في تأسيس خطاب ديني جديد، تفعيلاً للمبدأ الخامس من وثيقة التنوير الصادرة عام 2017، والذي ينص على ضرورة تأسيس تيار عقلاني عربي يقاوم الإرهاب ويفكك الفكر المتطرف، ويرفض التشدد والتعصب والرجعية وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة، باعتبار الجامعة واحدة من المؤسسات العقلانية التي يقع عليها دور كبير في مشروع بناء الإنسان الحديث.

السيد قنديل: افتتاح نادى جامعة حلوان 9 يناير رسميا

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي فى بيان للجامعة اليوم عن جاهزية منشآت نادى جامعة حلوان تمهيدا للافتتاح الرسمي له *يوم الثلاثاء الموافق ٩ يناير ٢٠٢٤* برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ولفيف من بعض الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

التعليم العالي تُلاحق الكيانات الوهمية وتغلق اثنين في الإسماعيلية

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، قرارًا بغلق منشأتين وهميتين بمحافظة الإسماعيلية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

حركة ترقيات جديدة في جامعة عين شمس| تعرف عليها

أصدر الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس ، قرارا بقيام ماجدة حسين صالح أحمد بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية اعتبارا من ٢ / ١ / ٢٠٢٤ . كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بقيام عماد السيد أحمد عبد الفتاح الجوهري بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتغذية اعتبارا من ١/٢ / ٢٠٢٤ ٠

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق جامعة عين شمس

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق جامعة عين شمس حيث بدأ طلاب الشعب الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية امتحانات الفصل الدراسى الأول صباح اليوم، وقد اتخذت الكلية كافة الاستعدادات اللازمة سواء فيما يتعلق بتهيئة أماكن الجلوس أو بتوافر الرعاية الطبية.

تعليمات عاجلة من إدارة الساحل التعليمية بتوفير سبل الراحة للطلاب بلجان الامتحانات

تفقد اليوم الدكتور انور ابراهيم مدير عام إدارة الساحل التعليمية بالقاهرة كل من ، مدرسة ام المؤمنين الابتدائية ، و مدرسة ام المؤمنين الإعدادية، ومدرسة صلاح الدين الابتدائية، ومدرسة الإمام محمد عبده الإبتدائية، ليطمئن على سير امتحانات نصف العام 2024.