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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حركة ترقيات جديدة في جامعة عين شمس| تعرف عليها

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس ، قرارا بقيام ماجدة حسين صالح أحمد بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية اعتبارا من ٢ / ١ / ٢٠٢٤ . كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بقيام عماد السيد أحمد عبد الفتاح الجوهري بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتغذية اعتبارا من ١/٢ / ٢٠٢٤ ٠

 

وفى إطار المسؤلية المجتمعية والاهتمام بتربية الأبناء وتنشئة طفل اجتماعي قادر على التفاعل والاندماج بسهولة مع أفراد المجتمع ، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ندوة  بعنوان " المشكلات الأسرية بين الزوجين وتأثيرها علي الأبناء".

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المشكلات الأسرية وتأثيرها على الأبناء.. ندوة بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس

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رسميا.. موعد بدء إجازة نصف العام في الجامعات

وذلك تحت رعاية  ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس ، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، إعداد وتنظيم  ا.د راندا كمال  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

فى بداية الندوة رحبت ا.د راندا كمال بالسادة الحضور و أوضحت فى كلمتها أن المشكلات الأسرية التى توجد بين الزوجين تؤثر بشكل سلبي على الاطفال و التى من الممكن أن تؤدي إلى اضطراب في السلوك وميول الطفل إلى العنف والعدوان او الإنسحاب و الإنطواء . و قد تسبب المشاكل الأسرية و الخلافات المستمرة على درجة استيعاب الطفل مما قد يؤدي الى التأخر الدراسي.

حاضر بالورشة  د.هيام عزام  استشاري الإرشاد الأسري بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث استهلت الندوة بتعريف السادة الحضور بالدعائم الاساسية التي يقام عليها الزواج وتبني عليها الأسرة مثل ( التواصل السليم - المشاركة بين الزوجين - المودة والرحمة ... ألخ )

كما اوضحت سيادتها الاثار الناتجة عن المشكلات الأسرية علي الزوجين والابناء والتى تنتج عنها ضغوط نفسية - اضطرابات نفسية و جسمية - تشتت التركيز - عدم التفاهم فيما بينهم ويمكن ايضاً ان يؤدي إلى اكتئاب مما قد ينتج عنه ضعف في المناعة كما ينتج عنه اضطرابات مرضية عديدة.

فالذين ينشئون في أسرة مفككة و  بيئة لا يوجد بها مودة و سلام بين الأب و الأم ينتج عنها طفل عنيد أو عنيف وعدواني أو إنطوائي وضعيف الشخصية أو يفتقد إلى الثقة بالنفس أو ضعف التركيز وتشتت الانتباه.

وختاماً تم فتح باب المناقشة بين الحاضرين من أولياء الأمور والأساتذة الحضور للرد علي تساؤلاتهم التي تم طرحها والإجابة عليها.

الدكتور محمد ضياء الدراسات العليا للطفولة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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