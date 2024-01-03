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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المشكلات الأسرية وتأثيرها على الأبناء.. ندوة بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ندوة  بعنوان “ المشكلات الأسرية بين الزوجين وتأثيرها علي الأبناء”.

 

وذلك تحت رعاية  ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس ، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، إعداد وتنظيم  ا.د راندا كمال  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

فى بداية الندوة رحبت ا.د راندا كمال بالسادة الحضور و أوضحت فى كلمتها أن المشكلات الأسرية التى توجد بين الزوجين تؤثر بشكل سلبي على الأطفال والتى من الممكن أن تؤدي إلى اضطراب في السلوك وميول الطفل إلى العنف والعدوان أو الانسحاب والانطواء، و قد تسبب المشاكل الأسرية و الخلافات المستمرة على درجة استيعاب الطفل مما قد يؤدي الى التأخر الدراسي.

 

حاضر بالورشة  د.هيام عزام  استشاري الإرشاد الأسري بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث استهلت الندوة بتعريف السادة الحضور بالدعائم الاساسية التي يقام عليها الزواج وتبني عليها الأسرة مثل ( التواصل السليم - المشاركة بين الزوجين - المودة والرحمة ... ألخ ).

 

كما أوضحت سيادتها الاثار الناتجة عن المشكلات الأسرية علي الزوجين والابناء والتى تنتج عنها ضغوط نفسية - اضطرابات نفسية و جسمية - تشتت التركيز - عدم التفاهم فيما بينهم ويمكن أيضاً أن يؤدي إلى اكتئاب مما قد ينتج عنه ضعف في المناعة كما ينتج عنه اضطرابات مرضية عديدة.

 

فالذين ينشئون في أسرة مفككة و  بيئة لا يوجد بها مودة و سلام بين الأب و الأم ينتج عنها طفل عنيد أو عنيف وعدواني أو إنطوائي وضعيف الشخصية أو يفتقد إلى الثقة بالنفس أو ضعف التركيز وتشتت الانتباه.

 

و ختاماً تم فتح باب المناقشة بين الحاضرين من أولياء الأمور والأساتذة الحضور للرد علي تساؤلاتهم التي تم طرحها والإجابة عليها.

 

وجاء على هامش الندوة عقد ورشة العمل لأولياء أمور الأطفال المترددين علي مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور أساتذة من كلية العلوم جامعة عين شمس، أ.د نبيل عبدالقادر أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية علوم، جامعة عين شمس و د. رامز سعد أخصائى الكيمياء الحيوية و خبير تحليل سموم المعادن.

جامعة عين شمس

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