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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أماكن اللجان ل 4 فرق لامتحانات الفصل الدراسي الأول بألسن عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الالسن جامعة عين شمس بيان بأماكن اللجان للأربع فرق لامتحانات الفصل الدراسي الاول بالعام الجامعي 2024/2023.

 

وكشف الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حتى يكون الطلاب على علم به، مشيرة إلى أن امتحانات الترم الأول لطلاب الفرقة الأولى، ستبدأ يوم الأربعاء 10 يناير المقبل.

أماكن اللجان للأربع فرق لامتحانات الفصل الدراسي الاول بالسن عين شمس
أماكن اللجان للأربع فرق لامتحانات الفصل الدراسي الاول بالسن عين شمس
أماكن اللجان للأربع فرق لامتحانات الفصل الدراسي الاول بالسن عين شمس
أماكن اللجان للأربع فرق لامتحانات الفصل الدراسي الاول بالسن عين شمس

جداول امتحانات الترم الأول 2024

وأكدت عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس،أن الامتحانات ستعقد داخل القاعات الامتحانية وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة الجميع.

 

 

وكان قد نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة و رابطة الخريجين بالجامعة، يوم التوظيف للكلية، بمشاركة ١٣ شركة عالمية و محلية .


وأوضحت سلوى رشاد، عميد  الكلية، أن اليوم يأتي إيمانا من الكلية بتطبيق مفهوم الجودة الشاملة من خلال تقديم كوادر متميزة لتلبية احتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، وإسهام من  قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و وحدة متابعة الخريجين في تعزيز التواصل مع خريجي كلية الألسن لتطوير الخطط الأكاديمية والبحثية والتدريبية للكلية بما يحقق تنمية مهارات الطلاب والخريجين وتوجيههم لفرص التدريب والعمل المتاحة.

مشيرة إلى أن يوم التوظيف هذا العام يضم شركات في مجالات متنوعة من بينها الترجمة والتعريب والنشر والنشر الإلكتروني والسياحة والتدريس، وبعض الشركات المتخصصة في أعمال الموارد البشرية والتوظيف.

ومن جانبها أوضحت أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن   الهدف الأساسي من هذا اليوم هو تهيئة الطلاب لسوق العمل وتذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف حيث تحرص الكلية على بناء شراكات متعددة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم للحياة العملية.

امتحانات الترم الأول 2024 جداول امتحانات الترم الاول 2024 كلية الألسن بجامعة عين شمس

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