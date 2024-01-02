افتتاح أول مركز لتنمية وتمكين الأميين تعليميا واقتصاديا في أبوتشت بمحافظة قنا





افتتح كل من شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ، ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2من يناير 2024 المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، والذي يهدف إلي تمكين الأميين تعليمياً واقتصادياً من خلال فصول محو الأمية والتدريب علي بعض الحرف مثل: الخياطة والتريكو والأشغال اليدوية؛ لتمكين الدارسات المتحررات من الأمية اقتصاديا.



يأتي ذلك في إطار البرتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، وهيئة تنمية الصعيد ،وتحت رعاية، وبحضور المحافظ أشرف الداودي محافظ قنا في إطار توجيهات القيادة السياسية؛ لرفع مستوى المعيشة للمواطن المصري ، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية بالمناطق المستهدفة ،وتوفير فرص عمل لائقة للمواطن.