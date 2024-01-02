رئيس هيئة تعليم الكبار يعرض آليات خفض نسبة الأمية في محافظة قنا





استقبل اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا، المهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بمكتبه بديوان عام المحافظة، يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024.

عرض هيكل نسبة الأمية بالمحافظة والآليات التي يمكن تفعيلها لخفض نسبة الأمية بالمحافظة، وصولا للصفر الافتراضي ، مع توفير حوافز للدارسين وفرص عمل، وتعليم الدراسات بعض المهارات التى من خلالها يمكن للمتحررات زيادة دخولهن من المنزل.

كما أكد محافظ قنا علي إمكانية توفير فرص عمل لجميع المتحررين من الأمية في المشروعات ،والتي تشرف عليها المحافظة من خلال إدارة خدمة المواطنين ، مؤكدا سيادته دعمه الكامل لمشروع محو الأمية بالمحافظة.

هذا وقد شهد هيكل توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء مهندس شريف أحمد صالح مع اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا؛ لإدارة المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بمركز أبو تشت ،والذي يتضمن فصل لمحو الأمية مع تعليم حرفة بالمجمع للدارسين .