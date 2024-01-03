أخبار التعليم .. فرصة مثالية لـ التصوير.. قمر التربيع الأخير يزين السماء الخميس.. غدا.. عالمة اللسانيات منى بيكر تلقي محاضرة بكلية الألسن جامعة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مركز التعليم الصيدلى يعلن عن فتح باب التسجيل في البرنامج التأهيلي لاجتياز امتحان البورد الأمريكي

يعلن مركز التعليم الصيدلي المستمر بكلية الصيدلة جامعة القاهرة ، عن فتح باب التسجيل والحجز في البرنامج التأهيلي لاجتياز امتحان البورد الأمريكي

و أوضح مركز التعليم الصيدلى ، بانه سوف تبدأ الدورة في 13 يناير 2024 بمحاضرة تعريفية بمبادئ الصيدلة الإكلينيكية وامتحان البورد الأمريكي ويليها شرح لجزء من المنهج المقدم من خلال الدورة.

تصميم الجرافيك وبناء الماركة.. أقسام متاحة للطلاب راغبي الالتحاق بجامعة الملك سلمان التيرم الثاني

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية عن برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة وهو الاختيار الأفضل ليك لو عايز تبدأ حياة مهنية:

- بتجمع بين الفن والإبداع ومهارات إدارة الأعمال.

- مطلوبة محلياً ودولياً.

- متوسط الرواتب فيها 15000 جنيه شهرياً.

غدا.. عالمة اللسانيات منى بيكر تلقي محاضرة بكلية الألسن جامعة عين شمس

تستضيف كلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة منى بيكر، في تمام الحادية عشرة من صباح الخميس 4 يناير 2024 في قاعة المؤتمرات بكلية الألسن.

فرصة مثالية لـ التصوير.. قمر التربيع الأخير يزين السماء الخميس

تشهد سماء مصر يوم الخميس القادم ظهور قمر التربيع الثاني لشهر جمادى الآخر لعام 1445هـ (ليعلن لنا قرب نهاية الشهر وقرب بداية شهر رجب) حيث إننا يفصلنا عن نهاية الشهر الحالي واستقبال هلال الشهر الجديد 9 ايام، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

