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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا.. موعد بدء إجازة نصف العام في الجامعات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

بدأت جميع الجامعات المصرية في جميع المحافظات امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024، لذلك يبحث عدد كبير من طلاب الجامعات عن موعد بدء اجازة منتصف العام.

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، مما أثار اهتمام العديد من طلاب الجامعات الحكومية الذين يبحثون عن موعد بدء إجازة منتصف العام 2024.

 إجازة منتصف العام

وأوضحت الوزارة، أنه ستبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتستمر حتى الخميس 8 فبراير 2024. ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في السبت 10 فبراير 2024، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا.
 

وأكدت الوزارة أن الفصل الدراسي الثاني ينتهي يوم الخميس 30 مايو 2024، ويتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الوزارة.
 
 

وزير التعليم العالي: نولي اهتمامًا كبيرًا برعاية رواد الأعمال والمبتكرين والنوابغ

 


استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ حول حصاد أداء الصندوق للعام 2023.

وأكد الوزير أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا برعاية رواد الأعمال والمبتكرين والنوابغ، إيمانًا منها بأنهم مستقبل الوطن، وأنهم القادرون على تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة التي تم إطلاقها مارس الماضي، وتستهدف تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار، بما يُسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر.

وثمن د.أيمن عاشور الدور الحيوي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الطلاب، والباحثين، والمبتكرين، وتمويلهم ورعايتهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية، والعمل على تطويرها؛ بما يُسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها، فضلًا عن تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية المتميزة.

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