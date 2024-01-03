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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق جامعة عين شمس حيث بدأ طلاب الشعب الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية امتحانات الفصل الدراسى الأول صباح اليوم، وقد اتخذت الكلية كافة الاستعدادات اللازمة سواء فيما يتعلق بتهيئة أماكن الجلوس أو بتوافر الرعاية الطبية.

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كما اتخذت الكلية إجراءات متعددة لمكافحة الغش متمثلة فى استلام وتجميع جميع الوسائل الإلكترونية قبل دخول الطالب مقر الامتحان ، وتخصيص مراقب لكل ثلاثين طالبا، إضافة إلى تواجد عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكل لجنة، ولجنة مركزية لإدارة الامتحانات مشكلة من عميد الكلية والوكلاء.

وقد تفقد الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، والدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لجان الامتحانات للاطمئنان على حسن سيرها.

وكانت قد أعلنت جامعة عين شمس إغلاق باب الترشيحات لجوائزها التقديرية والرواد والتشجيعية للعام 2023 يوم الأحد، الموافق 31 ديسمبر 2023. وشهد هذا العام مشاركة متميزة حيث بلغ عدد الكليات المشاركة 15 كلية، وهي: كليات الآداب والبنات والتربية والحقوق والألسن والآثار والبيئة والطفولة والتربية النوعية والعلوم والطب والهندسة والصيدلة والزراعة والحاسبات.

وتأتي هذه الجوائز في إطار دعم الجامعة للباحثين والعلماء، حيث بدأت جائزة جامعة عين شمس التقديرية عام 1993، وتم تعديل مكافأتها لتصل إلى 100 ألف جنيه مع منح 17 جائزة تشمل جميع التخصصات بالجامعة.

وفي سياق دعم الشباب، أطلقت الجامعة جائزتها التشجيعية عام 2021 بمكافأة مالية تبلغ 25 ألف جنيه، تم تطويرها لتشمل 10 جوائز تغطي كل التخصصات.

كما دشنت الجامعة جائزة الجامعة للرواد لهذا العام بمكافأة مالية قدرها 75 ألف جنيه، باعتماد مجلس الجامعة في 26 /6 / 2023 واعتماد أول لائحة لها في 6 /11 / 2023 وتشمل 6 مجالات تكريماً لرواد الجامعة المؤسسين.

ويتقدم مكتب الجوائز بالشكر والتقدير لإدارة الجامعة العليا على التطوير المستمر والدعم والرعاية من خلال تطوير الجوائز المتنوعة التى تشمل كافة التخصصات والفئات ، كما يتقدم بالشكر للجهود المبذولة من الإدارة العامة للبحوث العلمية ومكتب السيد أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث ومكتب السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في متابعة جميع إجراءات الترشيح..

ومن الجدير بالذكر أن هذه الجوائز  تعكس التزام الجامعة بدعم البحث العلمي والابتكار، وتشجيع الشباب على تحقيق  الإنجازات المتميزة  في مختلف الميادين في دعم البحث العلمي وتشجيع المبدعين والشباب المتميز من الجامعة ، و تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التفوق الأكاديمي والابتكار في مجالات متعددة.

وفي هذا الإطار، تتألق جامعة عين شمس بتطوير جوائزها لتلبية احتياجات الباحثين من كبار العلماء والرواد وكذلك شباب الباحثين ، مع التركيز على التميز والحداثة ومواكبة التطورات. حيث تمثل هذه الجوائز إشارة إيجابية للتحفيز والتشجيع، وتعكس التزام الجامعة بتكريم الرواد والمواهب الواعدة في مسيرتها الحافلة بالإنجازات.

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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