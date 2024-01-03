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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسماء زعزع وكيلا لشئون التعليم والطلاب بـ بنات عين شمس

الدكتورة أسماء زعزوع
الدكتورة أسماء زعزوع وكيل كلية البنات بجامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بتعيين الدكتورة أسماء مجدي أحمد حسن زعزع وكيلاً لكلية البنات لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من ۲۰۲٤/۱/۲ ولمدة ثلاث سنوات .

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المشكلات الأسرية وتأثيرها على الأبناء.. ندوة بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس

كما أصدر الدكتور محمد ضياء ، رئيس جامعة عين شمس ، قرارا بقيام / ماجدة حسين صالح أحمد بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية اعتبارا من ٢ / ١ / ٢٠٢٤ ، كما أصدر قرارا بقيام عماد السيد أحمد عبد الفتاح الجوهري بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتغذية اعتبارا من ١/٢ / ٢٠٢٤.

 

وفى إطار المسؤولية المجتمعية والاهتمام بتربية الأبناء وتنشئة طفل اجتماعي قادر على التفاعل والاندماج بسهولة مع أفراد المجتمع ، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ندوة  بعنوان " المشكلات الأسرية بين الزوجين وتأثيرها علي الأبناء".

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، إعداد وتنظيم  الدكتورة راندا كمال  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

فى بداية الندوة رحبت الدكتورة راندا كمال الحضور و أوضحت فى كلمتها أن المشكلات الأسرية التى توجد بين الزوجين تؤثر بشكل سلبي على الاطفال و التى من الممكن أن تؤدي إلى اضطراب في السلوك وميول الطفل إلى العنف والعدوان او الإنسحاب و الإنطواء . و قد تسبب المشاكل الأسرية و الخلافات المستمرة على درجة استيعاب الطفل مما قد يؤدي الى التأخر الدراسي.

الدكتور محمد ضياء جامعة عين شمس الدكتورة أسماء مجدي أحمد حسن زعزع وكيلا لكلية البنات Jobs Education

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