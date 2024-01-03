مش هيجدد عقده.. زيزو يصدم جمهور الزمالك بهذا القرار بعد عرض الشباب السعودي

فجر الإعلامي هاني حتحوت، مفاجأة مدوية بشأن اللاعب أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، والذي لديه عرض ضخم من قبل نادي الشباب السعودي من أجل الحصول على خدماته، قائلا إن نادي الشباب السعودي لا يبحث عن لاعب نجم أو يمتلك شعبية كبيرة بقدر البحث عن لاعب قادر على رفع الكفاءة الفنية للفريق، ومن ثم تحسين النتائج، وتحسين وضعية الفريق في جدول الترتيب.

حديث عن موقف زيزو من الاستمرار في الزمالك

وأضاف "حتحوت"، خلال تقديمه برنامج "الماتش" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" أن فريق الشباب السعودي على بعد 4 نقاط فقط من الفرق التي تنافس على الهبوط في الموسم الحالي، موضحا أن النادي يرغب بقوة في الحصول على خدمات اللاعب لرفع كفاءة الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحا أن نادي الشباب حدد 6 مليون دولار للحصول على خدمات زيزو من الزمالك.

وتابع هاني حتحوت، أن زيزو يرغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي لما لها من جماهيرية وتسويق للاعب، ولما لها من مكاسب مادية ضخمة بالنسبة للاعب، "زيزو بالنسبة له أنا عاوز أمشي بس معايا عقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم اللي جاي يعني اللاعب ناقص له سنة ونصف بقميص الفارس الأبيض، واللاعب لا يفكر في تجديد تعاقده مع الزمالك، عشان لو تم قبول العرض وتم بيع زيزو خرج اللاعب من الباب الكبير على أن يعود للزمالك لاحقا".

واستكمل أن الزمالك إذا رفض خروجه سيكمل عقده للنهاية دون النظر إلى فكرة التجديد، وسيكون هناك استفادة مادية أكبر إذا رحل بنهاية العقد ولكن اللاعب هو فقط من يستفيد ماديا، "الفلوس اللي كانت ستُدفع للنادي هتدفع للاعب منحة تعاقد في هذا الوقت".

وواصل، أن مجلس الزمالك الحالي يريد الخروج من عباءة ممدوح عباس الرئيس الأسبق، وذلك بعد تصريحات ممدوح عباس أن زيزو لن يخرج من الزمالك، فضلا عن أنه هو من دفع بقوة من أجل التجديد لأحمد فتوح، وكلا القرارين ليسوا على هوى مجلس الزمالك، وليس قرار المجلس بنسبة 100%، وبالتالي فإن مجلس الزمالك يرغب في الخروج من عباءة ممدوح عباس من خلال زيزو.