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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراها .. قصة رحيل إلهام زكي المأساوية وحقيقة قرابتها بـ إلهام شاهين

إلهام زكي - إلهام
إلهام زكي - إلهام شاهين

تحل اليوم الخميس 4 يناير، ذكرى ميلاد الفنانة إلهام زكي، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1926، ورحلت عن عالمنا في 1 مارس عام 1960، عن عمر يناهز 34 عامًا. 

 

حياة إلهام زكي

اسمها بالكامل هو إلهام زكي شاهين، دخلت عالم الفن حينما رشحها الفنان شكري سرحان، لأداء دور صغير في فيلم «مملكة النساء»، والذي تم إنتاجه عام 1955.. وبعد ذلك التاريخ، بدأ نجم إلهام زكي يصعد، ثم شاركت في عدد من الأفلام بأدوار ثانوية، وكان من أبرز الأعمال التي شاركت فيها: «سيدة القصر، خالد بن الوليد، حماتى ملاك)».

 

صلة قرابة إلهام زكي وإلهام شاهين 

وتتداول معلومة مغلوطة لدى الكثيرون بأن الفنانة الراحلة إلهام زكي، هي عمة الفنانة إلهام شاهين، وذلك بسبب وجود إسم «شاهين» في أخر اسم الأولى. 

وفي لقاء سابق للفنانة إلهام شاهين مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج «السيرة» المذاع على قناة dmc الفضائية، نفت وجود صلة قرابة تجمها بالفنانة الراحلو إلهام زكي، وذلك في حوار يعود تاريخه إلى شهر مارس عام 2021. 

وقالت إلهام شاهين: «والدي لم يكن له شقيقة ممثلة، وأنا عندي عمة واحدة لا علاقة لها بالفن،  ومعرفش مين الهام زكي اللي قالوا انها عمتي وممثلة».

 

وفاة إلهام زكي

رحلت إلهام زكي، في منتصف شبابها، وهي بسن الـ34 عامًا، وذلك في حادثة سير، إذ كانت تستقل السيارة مع شقيقتها ليرحلان معًا إلى العالم الآخر عام 1960، بواقعة مأساوية.

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