تعرف على النتائج الأولية للدراسة الحقلية للمزرعة السمكية بالرطمة

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محاور النتائج الأولية للدراسة الحقلية للمزرعة السمكية بالرطمة لزيادة معدلات الإنتاج، وذلك خلال اجتماع عقدته عبر تقنية زووم مع خبراء مختصين بمجال الاستزراع السمكى..

حيث بحثت " المحافظ " آخر ما توصلت اليه الدراسات التى شملت مصادر الرى وأحواض الاستزراع السمكي، وأيضًا محاور التطوير الحالى الذى يشمل ١٦٠ فدان كمرحلة أولى ..

كما ناقشت أيضًا أهم التوصيات التى حددتها الدراسة للخروج بمشروع تطوير متكامل يحقق إستراتيجية تتوافق مع المتطلبات الحديثة و المواصفات الفنية من أجل تحقيق أفضل الممارسات للتشغيل الأمثل للمزرعة وزيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة منها ..

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " حرص المحافظة على وضع محاور محددة لتحقيق تلك المنهجية بما يتواكب مع أعمال التطوير التى تشهدها المزرعة ، لتحقيق التنمية بهذا القطاع ..