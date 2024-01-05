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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء الدين أبو القاسم يعلن اعتزال رياضة سلاح الشيش بعد مسيرة حافلة

صدى البلد

أعلن لاعب رياضة الشيش علاء الدين أبو القاسم، اعتزاله اللعبة اليوم، شاكرا كل من كان له دور في تحقيقه الإنجازات.

وكتب أبو القاسم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "تقدمت اليوم بطلب اعتزالي لرياضة الشيش رسميا، واستقالتي من اي منصب يخص الرياضة المصرية . 

شكرا لكل اللي كان سبب اني احقق اي انجاز في مسيرتي اي وزير رئيس اتحاد راعي نادي نادي اتدربت فيه اي عضو مجلس ادارة اداري مدرب لاعب طبيب فني ادوات وعمال . 

ربنا يرحم اللي توفي ويشفي كل مريض .

 اعتذر مسبقا عن الرد أو الظهور أو التواصل إعلاميا أو صحفيا، مع كل تمنياتي القلبية بالتوفيق والنجاح لكل عناصر الرياضة المصرية.

انجازات ابو القاسم

وحصل ابو القاسم علي فضية أولمبياد لندن 2012 فى سلاح الشيش.

حصل علي المركز الثالث عالميا

وفي 2022, تقدم أسطورة السلاح علاء أبو القاسم، لاعب المنتخب الوطني لسلاح الشيش عمومي، للمركز الثالث عالميا بدلا من المركز الخامس، برصيد 132 نقطة.

 

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علاء الدين أبو القاسم يعلن اعتزال رياضة سلاح الشيش بعد مسيرة حافلة


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