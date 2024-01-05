بعد اعتزاله نهائيا.. مسيرة علاء أبو القاسم بطل مصر في سلاح الشيش

أعلن لاعب رياضة الشيش علاء الدين أبو القاسم، اعتزاله اللعبة اليوم، شاكرا كل من كان له دور في تحقيقه الإنجازات.

وكتب علاء أبو القاسم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "تقدمت اليوم بطلب اعتزالي لرياضة الشيش رسميا، واستقالتي من اي منصب يخص الرياضة المصرية .

وأضاف علاء أبو القاسم: شكرا لكل اللي كان سبب اني احقق اي انجاز في مسيرتي اي وزير رئيس اتحاد راعي نادي نادي اتدربت فيه اي عضو مجلس ادارة اداري مدرب لاعب طبيب فني ادوات وعمال .

ربنا يرحم اللي توفي ويشفي كل مريض .

اعتذر مسبقا عن الرد أو الظهور أو التواصل إعلاميا أو صحفيا، مع كل تمنياتي القلبية بالتوفيق والنجاح لكل عناصر الرياضة المصرية.

وكتب ابو القاسم منشورا يشكر فيه رئيس اتحاد الشيش عبد المنعم الحسيني، قائلا:"حضرتك قولتلي أنك في ضهري وده كان حقيقي شكرا على كل شئ.

ورد رئيس الاتحاد علي علاء في تعليق قائلا: "نعم في ضهرك ولكن غير موافق على قرار الاعتزال الفريق يحتاجك وأنت مازال لديك الكثير لتقدمه لبلدك ولنفسك.

مسيرة أبو القاسم

في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، أضفى البطل الأولمبي المصري علاء أبو القاسم أجواءً من الفخر والاعتزاز على مشاركة بلاده في هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير. بصفته رمزًا للإنجازات الرياضية، رفع أبو القاسم علم مصر بكل فخر واعتزاز أمام الجماهير العالمية.

يعد علاء أبو القاسم من الرياضيين المتميزين في مصر، حيث حقق نجاحات كبيرة في رياضة السلاح، وتألق بشكل خاص في أولمبياد لندن 2012 حيث نال الميدالية الفضية.

تجسدت مشاركته في حفل الافتتاح في لحظة رمزية تعبر عن تفوق الرياضيين المصريين والروح الرياضية التي يمثلونها على المستوى العالمي.

وفي عام 2022، حصل أسطورة السلاح علاء أبو القاسم، لاعب المنتخب الوطني لسلاح الشيش عمومي، علي المركز الثالث عالميا، برصيد 132 نقطة.