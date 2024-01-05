عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اعتزاله نهائيا.. مسيرة علاء أبو القاسم بطل مصر في سلاح الشيش

علاء ابو القاسم
علاء ابو القاسم

أعلن لاعب رياضة الشيش علاء الدين أبو القاسم، اعتزاله اللعبة اليوم، شاكرا كل من كان له دور في تحقيقه الإنجازات.

وكتب علاء أبو القاسم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "تقدمت اليوم بطلب اعتزالي لرياضة الشيش رسميا، واستقالتي من اي منصب يخص الرياضة المصرية .

وأضاف علاء أبو القاسم: شكرا لكل اللي كان سبب اني احقق اي انجاز في مسيرتي اي وزير رئيس اتحاد راعي نادي نادي اتدربت فيه اي عضو مجلس ادارة اداري مدرب لاعب طبيب فني ادوات وعمال .

ربنا يرحم اللي توفي ويشفي كل مريض .

اعتذر مسبقا عن الرد أو الظهور أو التواصل إعلاميا أو صحفيا، مع كل تمنياتي القلبية بالتوفيق والنجاح لكل عناصر الرياضة المصرية.

وكتب ابو القاسم منشورا يشكر فيه رئيس اتحاد الشيش عبد المنعم الحسيني، قائلا:"حضرتك قولتلي أنك في ضهري وده كان حقيقي شكرا على كل شئ.

ورد رئيس الاتحاد علي علاء في تعليق قائلا: "نعم في ضهرك ولكن غير موافق على قرار الاعتزال الفريق يحتاجك وأنت مازال لديك الكثير لتقدمه لبلدك ولنفسك.

مسيرة أبو القاسم

في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، أضفى البطل الأولمبي المصري علاء أبو القاسم أجواءً من الفخر والاعتزاز على مشاركة بلاده في هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير. بصفته رمزًا للإنجازات الرياضية، رفع أبو القاسم علم مصر بكل فخر واعتزاز أمام الجماهير العالمية.

يعد علاء أبو القاسم من الرياضيين المتميزين في مصر، حيث حقق نجاحات كبيرة في رياضة السلاح، وتألق بشكل خاص في أولمبياد لندن 2012 حيث نال الميدالية الفضية.

 تجسدت مشاركته في حفل الافتتاح في لحظة رمزية تعبر عن تفوق الرياضيين المصريين والروح الرياضية التي يمثلونها على المستوى العالمي.

وفي عام 2022،  حصل أسطورة السلاح علاء أبو القاسم، لاعب المنتخب الوطني لسلاح الشيش عمومي، علي المركز الثالث عالميا، برصيد 132 نقطة.

 

 

أبو القاسم علاء الدين أبو القاسم عبد المنعم الحسيني طوكيو 2020 لندن 2012

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

ترشيحاتنا

7 مليارات في أقل من 24 ساعة.. مفاجأة مدوية لحصيلة ربط شهادات 27%

بعد اعتزاله نهائيا.. مسيرة علاء أبو القاسم بطل مصر في سلاح الشيش

التهجير الطوعي.. دولتان إفريقيتان توافقان على استقبال عشرات الآلاف من الفلسطينيين

حفلة على جسد فتاة.. جريمة وسط الزراعات تهز محافظة الغربية

سامحني يا أخويا.. لحظات الألم تنهيها 7 طلقات في جريمة كبابجي أكتوبر

ناطحتم عنان السماء ببسالتكم.. شياع السوداني يوجه رسالة إلى الجيش العراقي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير ما تفتحها.. 4 اختبارات سهلة تكشف لك البيض الفاسد من الطازج

بعد الطلاق بأيام.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملامح حزينة

سقارة أرض الكنوز| اكتشاف أثري جديد حديث العالم.. ماذا يحدث بتلك المنطقة؟

أسما إبراهيم تقود طائرة هليكوبتر في جلسة تصوير بإيطاليا

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ