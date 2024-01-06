القاهرة الإخبارية: استمرار القصف المدفعي المتبادل بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم بأم درمان

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أوضحت مراسلة القناة أن القصف المدفعي المتبادل بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بأم درمان مازال مستمرا

وفي سياق متصل: أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، استدعاء سفير الخرطوم في نيروبي بعد استقبال كينيا قائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".

وقالت الخارجية السودانية، إن "وزير الخارجية السوداني المكلف السفير على الصادق أكد أن السودان استدعى سفيره في نيروبي للتشاوراحتجاجاً على الاستقبال الرسمي الذي نظمته الحكومة الكينية