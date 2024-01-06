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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

صدى البلد

بعث الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن عميق مشاعر المحبة وخالص التهاني والأمنيات الطيبة لقداسته وللأخوة الأقباط وللمصريين جميعا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.   

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رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها

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على هامش زيارته للبحيرة والإسكندرية.. وزير قطاع الأعمال: تنمية الأصول وتعظيم عوائدها أولوية

                 

راجياً من الله عز وجل دوام الأعياد وعودتها على قداسته بالخير والبركة والمحبة، وعلى المصريين بالرفاء والسلام والأمان، وأن يكون العام الجديد هو عام التقدم والرقي والازدهار، ويحقق فيه المصريون الآمال والطموحات في غد أفضل واستكمال مسيرة البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة.


 

قطاع الاعمال البابا تواضروس

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