استشهاد 104 صحفيين فلسطينيين وإصابة 72 بجروح خطيرة خلال 2023

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة الشهداء بين الصحفيين الفلسطينيين إلى 104 صحفيين، وإصابة 72 بجروح خطيرة خلال عام 2023.

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهد صحفيين أحدهما نجل الزميل الصحفي وائل الدحدوح، وإصابة آخر، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم غرب مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عاما) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.