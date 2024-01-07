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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيهاب توفيق يطرح فيديو كليب "أيوة يا غشاش"| فيديو

صدى البلد

طرح النجم إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان"أيوة يا غشاش"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والمفاجأة أنه قرر طرح الأغنية اليوم بمناسبة ليلة عيد ميلاده، وأيضا بعد نجاحه ومشاركته فى حفل كاسيت 90 والذى أقيم على مسرح أبوبكر سالم بالمملكة العربية السعودية، الخميس الماضى.


يذكر أن أغنية "أيوة يا غشاش"، كان من المفترض أن يطرحها إيهاب توفيق من فترة وتم تأجيلها  تضامنا ودعما للشعب الفلسطيني، وأهل غزة فيما يواجهونه من قوات الاحتلال الصهيونى.


أغنية "أيوة يا غشاش"، يعود بها إيهاب توفيق، للطابع الدرامي بعد فترة طويلة، وهى من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".. وتقول كلماتها:

بتبين غير المتداري جواك على طول .. وكمان في عينيك حكايات دايماً عكس ما بتقول 
بتبين غير المتداري جواك على طول ..
و خلاص مفيهاش راجعه مابينا وإنت المسؤل
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش
طول ما إنت بتجرح بزياده وبتقسى كتير
على إيه هتحمل كالعاده وأتعشم خير
طول ما إنت بتجرح بزياده و بتقسى كتير
وتجمد قلبك كالعاده  وتبيع بضمير
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش

ايهاب توفيق الاحتلال الصهيوني المملكة العربية السعودية حفل كاسيت 90 أغاني إيهاب توفيق

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