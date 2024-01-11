شبح هرمجدون .. إجراءات أمريكية تنذر ببدء حرب نووية ضد روسيا |فيديوجراف

أعلن بول كريج روبرتس، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية في إدارة رونالد ريجان، إن الولايات المتحدة تبدأ حربًا نووية ضد روسيا.



وكتب روبرتس، في مقال على موقعه الشخصي على الإنترنت: “إذا لم يؤد تدهور الغرب إلى انهياره، فإن الحرب أمر لا مفر منه، لقد أثارت واشنطن شبح هرمجدون النووي”.



وقال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في وقت سابق إن خطر استخدام الأسلحة النووية يتزايد بسبب تصرفات الغرب.

وذكّرت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث مع شبكة “آر تي” الروسية، بموقف البلاد من إجراء التجارب النووية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: