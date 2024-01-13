الخارجية: مصر تدعم جهود التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تدعم كل الجهود التي تستهدف التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة .

وقال أحمد أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "وزير الخارجية عبر عن هذا الموقف في مواقف عديدة".

وأضاف أحمد أبو زيد :" دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تعتبر إجراء قانوني له محددات وخطوات ومراحل عديدة في التقاضي".

وأوضح أحمد أبو زيد: "شهدنا على مدار الأيام الماضية مرافعات الفريق القانوني الجنوب إفريقي والفريق القانوني الإسرائيلي".

وواصل أحمد أبو زيد: "تقر محكمة العدل الدولية بعض التدابير المؤقتة، وما زلنا لم نصل لهذه المرحلة حتى الآن"، مضيفا: "جنوب إفريقيا طالبت بوقف إطلاق النار، وعدم السماح لإسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية، وحماية الأدلة".