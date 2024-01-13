نتنياهو: لن نعيد سكان غزة إلى شمال القطاع ما دام هناك قتال

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع ما دام هناك قتال.

وأكد نتنياهو، في مؤتمر صحفي، التزام إسرائيل الثابت بمواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق كافة أهدافها، ووصف الصراع بأنه ضرورة أخلاقية. وأعرب عن إصراره على القتال ضد حركة حماس حتى النهاية، متعهداً بعدم تكرار أحداث 7 أكتوبر.

علاوة على ذلك، كشف نتنياهو عن خطط لتقديم ميزانية جديدة لدعم جهود الحرب المستمرة، مما يشير إلى الالتزام بالمشاركة العسكرية المستمرة.

وأكد أنه لا بديل عن تحقيق النصر وأن إسرائيل لن تتنازل عن هذا الهدف.