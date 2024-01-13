الخارجية: مصر تضبط حدودها وتسيطر عليها بشكل كامل.. فيديو

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تضبط حدودها وتسيطر على حدودها بشكل كامل.

وقال أحمد أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "هناك اتفاقيات قانونية وأمنية تضبط الأمر".

وأضاف أحمد أبو زيد: "أي حديث عن ملف الحدود، يخضع للتدقيق، ويتم الرد عليه بمواقف معلنة".

وعن التوتر في البحر الأحمر، قال أحمد أبو زيد: "نشعر بقلق شديد نتيجة التطورات الجارية في البحر الأحمر، ومصر طالبت كثيرا بضرورة احترام حرية الملاحة والتجارة العالمية".

وأشار أحمد أبو زيد، إلى أن: "التوتر في البحر الأحمر يؤثر على مصالح دول العالم، ومصر أعربت عن قلقها، وتؤكد أن أساس التوترات، هو استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة".