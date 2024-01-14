الزمالك يستعد للسفر إلى الامارات الخميس المقبل

كشف الإعلامي مينا ماهر موعد سفر الزمالك الي الإمارات للمشاركة في بطولة الوحدة الودية.

وكتب مينا ماهر عبر فيسبوك: الزمالك رجع التدريبات النهارده والفريق يستعد للسفر الي الامارات يوم الخميس المقبل.. للمشاركة في بطولة الوحده الودية و بطولة كاس التحدي.

من ناحية أخرى، يستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية في أبو ظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 24 يناير 2024، بمشاركة أندية «الوحدة الإماراتي - الاتفاق السعودي -أم صلال القطري».

وبعد هذه البطولة؛ سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي، خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير 2024، بجانب أندية «الرجاء المغربي - الأهلي السعودي - ووهان ثري تاونز الصيني»، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.