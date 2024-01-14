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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعطل الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بالقليوبية إثر انقلاب سيارة نقل

الحركة المرورية
الحركة المرورية

تعطلت حركة الطريق الزراعي السريع في الاتجاه القادم من شبرا الخيمة إلى بنها إثر انقلاب سيارة نقل "تريلا" محملة بالأعلاف على الطريق في نطاق بنها، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجار عمل اللازم.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد بانقلاب سيارة نقل على طريق شبرا الخيمة - بنها الزراعي وسقوط حمولة السيارة على الطريق.

وتبين أن حمولة السيارة أجولة علف، وتوقفت حركة الطريق، فيما سمحت إدارة المرور لقائدى الميكروباص والملاكى بالسير من أسفل كوبرى الزقازيق للمتجه إلى مدينة بنها، وجار رفع الحمولة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

ولم يسفر الحادث حتى الآن عن وجود مصابين.

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