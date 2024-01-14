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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: تكليفات الرئيس بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية تخفف الأعباء عن المواطنين

أجور ومرتبات
أجور ومرتبات

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، والتحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، بسبب الأزمة العالمية.

وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، وفقا للتوجيهات الرئاسية.

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وأشاد المنوفي، بالتكليفات الرئاسية، مؤكدا أن هذه التكليفات تعكس رؤية الرئيس السيسي وشعوره بالمواطن في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم.

وأكد المنوفي أن هذه التكليفات الرئاسية دلالة واضحة على أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن وما يتحمله من أعباء، كما أنها تأتي في صالح المواطن محدودي الدخل قبل متوسط الدخل، موضحا أن هذه القرارات تؤكد أن الحكومة تتحمل فاتورة الغلاء مع المواطنين.

وأوضح أن الرئيس السيسي أصدر 6 حزم اجتماعية في أقل من عام ونصف، حيث كانت الزيادة الأولى في شهر نوفمبر عام 2022، والزيادة الثانية في شهر سبتمبر 2023.

كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

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