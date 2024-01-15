مبادرة فاعل خير تزين مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. وهدايا لمرضى السرطان

نظم فريق" فاعل خير "ضمن مبادرة "ارسم ضحكة" زيارة لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر لتقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال مرضى السرطان ممن يتلقون العلاج المجاني بأقسام المستشفى.

واصطحب احمد شوقي مسئول العلاقات العامة بالمستشفى، أعضاء مبادرة" فاعل خير" في زيارة لأقسام العلاج المختلفة تعرفوا من خلالها على طبيعة تلقي المرضى الأطفال للخدمة الطبية وسبل الرعاية الصحية المختلفة وتصاميم الغرف التي روعي فيها تغليب الطابع الطفولي عبر الرسوم الكارتونية والشخصيات الخارقة المحببة من جانب الأطفال بهدف إيصال شعور بأن المستشفى منزلهم الثاني وبيئتهم المفضلة وليس مكانًا لتلقي العلاج فقط.



وبعد انتهاء الجولة، انتشر أعضاء" فاعل خير" في أقسام مستشفى شفاء الأطفال، وتزيين الجدران والحوائط بالاشكال الكرتونية الشهيرة التى يعشقها الاطفال ويشاهدونه في البرامج التليفزيونية ويتعلقون بها، بجانب توزيع الهدايا والألعاب عليهم والتقاط الصور التذكارية معهم لرفع معنوياتهم في رحلتهم العلاجية.

وخلال الفعالية، أكد شباب " فاعل خير "على اعجابهم الشديد بالخدمات الطبية المجانية المميزة التى تتم داخل أقسام المستشفى المختلفة والتى تساهم في إسعاد كبار السن، والأطفال مرضى السرطان والتى ترفع من معنوياتهم وأن الجميع بجوارهم خلال مشوارهم العلاجى.

ومن جانبه، رحب محمود فؤاد ؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، بفريق مبادرة فاعل خير الذي، ضمن مبادرة "ارسم ضحكة" لإدخال البهجة والسرور على الأطفال مرضى السرطان ، موجها الشكر والتقدير لهم على حرصهم على تزيين مستشفى الأطفال بالرسومات التى يعشقها الاطفال.

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