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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب بزيادة الدعم المالي لمراكز شباب الأقصر

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

ناقش النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب طلب الإحاطة المقدم منه بشأن دعم وتطوير مراكز الشباب بالأقصر وتردي اوضاعها وذلك داخل لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب. 

وأوضح النائب أحمد ادريس أن تردي أوضاع مراكز الشباب بالأقصر يحرم الآلاف من الشباب من ممارسة الرياضة.

وأكد إدريس، في الطلب المقدم منه، أن الدولة المصرية تتوجه خلال هذه الأيام للبحث عن المواهب في كافة المجالات ودعمهم، والبحث عن الجواهر والكنوز الثمينة من المبدعين والموهوبين في المجالات المتنوعة، لا سيما الرياضة، وبرغم هذا التوجه الرائع من الدولة المصرية يعانى مركز عدد من مراكز الشباب بالأقصر من عدم وجود ملعب أو معدات رياضية للتدريب وممارسة الألعاب الرياضية، وهو ما يحرم الألاف من الشباب من ممارسة الرياضة. 

وأوصت لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب بزيادة الدعم المادي لمراكز الشباب بالأقصر ورفع كفاءتها لخدمة الشباب.

مجلس النواب الأقصر مراكز الشباب بالأقصر النواب النائب أحمد إدريس

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