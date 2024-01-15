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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل إجازة نصف العام.. الأقصر تتجمل لاستقبال زوارها بمعالم مميزة

صدى البلد

مدينة الأقصر من أهم المدن المصرية فى السياحة الداخلية خاصة فى اجازة نصف العام ، فالسفر اليها متعة ورحلة لا تنسى إطلاقا.


 

يقول المرشد السياحى محمد عمر إن  المسافة بين القاهرة والأقصر  تقدر بـ 670 كيلو متر، فمدينة الشمس تتمتع بالمناظر الخلابة وطبيعتها الساحرة وجوها المعتدل في الشتاء الذى يسمح للسياح الاستمتاع برحلتهم دون العناء من البروده القارصه، فالأقصر تحمل بداخلها ثلث اثار العالم، حيث بها العديد من المعالم الأثرية الفرعونية المقسمة على البرين الشرقى و الغربى للمدينة.

 

واضاف “ عمر ” ان من معالمها الأثرية بالبر الشرقي " معبد الاقصر" والذى شيد لعبادة الاله امون رع ، و"معبد الكرنك" ويتميز بعروض الصوت والضوء التي تقام كل مساء وبالبر الغربي يوجد " وادى الملوك " وهو يمتلئ بمقابر الفراعنة التى تزين بالزخارف والنقوش الفرعونية الجميلة، ايضا هناك "الدير البحرى" وبه مجموعة من المعابد والمقابر الفرعونية الموجودة في الضفة الفرعونية من نهر النيل، و"معبد الرامسيوم" وهو من أهم المعابد التي كانت يبنى لاموات فى مصر الفرعونيه و يضم تماثيل ضخمة لرمسيس الثانى.

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واوضح “ عمر ” ان مدينة الاقصر “ طيبة ” ليست فقط مدينة للاثار الفرعونية هى ايضا  قبلة الزهاد والصوفيين والسائحين فبها اشهر ثلاث أضرحة وهما ضريح الإمام أبو الحجاج الأقصرى فى قلب معبد الاقصر بكورنيش النيل، وتمت تسميه اشهر ساحه وميدان فى المحافظة باسمه، والثانى ضريح الامام على بن دقيق ” العبد الذى مازال راسخا في مدخل معبد الكرنك منذ عشرات السنين ، والضريح الثالث والاخير هو ضريح الشيخ ابو حطب الذى له تاريخ كبير و سيره مع سيدنا موسى عليه السلام، لذلك يقبل عليه السياح والمصريين و الخبراء لزيارته ومعرفة تاريخ هذه الأسرار التاريخية.

 

وتابع “ عمر ” حديثة قائلا : ان السائح يمكنه ايضا زيارة جزيرة الموز فهى ملاذ لكل من يبحث عن جمال الطبيعة ، والجزيرة تفتح أبوابها كل يوم لاستقبال زوارها، وتعتبر من أفضل الأماكن التي يمكن فيها مشاهدة الغروب مع تناولك وجبة عشاء على الفلوكة وتقع الجزيرة    في البر الغربي بقرية الأقالتة التابعة لمركز القرنة، وللوصول إليها يضطر الأهالي لركوب الفلوكة النيلية، وتبلغ مساحتها ما يقارب الخمسة أفدنة، وتتميز بالأشجار الكثيفة والمقاعد الخشبية المتنوعة.

واردف “عمر ” ان من اشهر  وسائل الانتقال داخل الاقصر هى الحناطير  و التى تبدو ضربات حوافر الخيول التي تجر العربات وكأنها مقطع من مقاطع المعزوفة السياحية بمدينة عاصمة السياحة العالمية ، فهي جزء من ملامح السياحة وأهم وسائل الانتقال والترفيه لدى السياح على الكورنيش، والأماكن الأثرية .
 

اما عن اهم الرحلات بالاقصر هى البالون الطائر والذى يعتبر واحدة من أجمل الرحلات السياحية التي تتميز بها الأقصر عن غيرها من المدن المصرية والدول العربية ، نظرا لأن الأقصر بها ثلث آثار العالم وتضم أكبر عدد من المواقع الأثرية والمناظر الطبيعية الخلابة، فضلا عن اعتدال الطقس وحركة الرياح خلال أغلب فترات العام لأن الرياح هي التي تتحكم في حركة البالون واتجاه سيره.

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