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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

"شخصيات مؤثرة_عمر بن الخطاب".. ضمن سلسلة ورش حكي متنوعة بثقافة الأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي كضمان لتواصل والبناء" ألقاها أحمد محمد موضحا الحوار الثقافي، والتنوين الثقافي وتأثيره على المجتمعات، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "أهمية التنشئة الاجتماعية للطفل" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا سعي المجتمع إلى إحلال عادات ودوافع جديدة محل عادات ودوافع قد كونها بطريقة أولية في المرحلة السابقة وتنمية ميل الأطفال إلى الاستماع والاستكشاف واكتساب مفاهيم اجتماعية بناءة.

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عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" نساء عظيمات _الخنساء" ألقاها محمد إبراهيم موضحا الخنساء شاعرة مخضرمة وصاحبة جليلة، وهي أم لأربع شهداء توفوا في معركة القادسين، كما نفذ القصر ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الالباستر نفذها حسان على، هذا بجانب ورشة فنون تشكيلية قص ولزق نفذها حسن رفاعي، ونفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنون تشكيلية "شجرة الكريسماس" نفذتها شيماء سعيد مستخدمة ورق ابيض وألوان خشب وقلم رصاص.

 

أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر أدارته وفاء أبو العلمين، كما أعد القصر عرض مسرح عرائس بعنوان "النظافة" أداء أسماء عبد الباقي وعواطف مصطفى، وكذلك أعد المركز الحضري عرض مسرح عرائس أداء مروة عوض الله، بينما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان "شخصيات مؤثرة _عمر بن الخطاب" روتها ثناء محمود، وذلك بحضور رواد القصر، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "الغول والقرود" سردتها ماجدة عبد الحق لرواد المكتبة، كما أعدت المكتبة ورشة فنون تشكيلية نفذتها ولاء أحمد.

 

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمود عبد الوهاب، والإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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