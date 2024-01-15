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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث في الشؤون الأوروبية: قانون الهجرة الجديد وصمة عار على فرنسا

فرنسا
فرنسا

علق الدكتور طارق وهبي الباحث في الشؤون الاوروبية على قانون الهجرة الجديد في فرنسا، لافتا إلى أن صعود اليمين المتطرف في فرنسا له تراكمات بسبب الأحزاب التقليدية الفرنسية منذ 25 عاما.

حديث عن قانون الهجرة الجديد بفرنسا 

وأضاف وهبي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الإعلامية انجي انور على قناه اي تي سي أن الخدمات المساعدة والأشغال العامه لا يوجد بها يد عاملة فرنسية ويسيطر عليها الأجانب.

وأكد وهبي أن قانون الهجرة الجديد المثير للجدل هو محاولة للبحث عن تأمين الأمن الداخلي، وتوفير لقمة العيش وهو سبب صعود اليمين المتطرف في أوروبا الذي يلقي باللوم على الاجانب في الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن قانون الهجرة الجديد يعيدنا إلى العصور المظلمة، ويعد وصمة عار على فرنسا لأن الاجانب يدفعون الضرائب التي يدفعها الفرنسي وهي البلد التي طالما تحدثت عن الحرية والعدالة والمساواة.

فرنسا قانون الهجرة الباحث في الشؤون الاوروبية انجي انور برنامج مصر جديدة

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