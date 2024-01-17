لجنة وزارية بجامعة جنوب الوادي الأهلية لتفعيل برنامجي العلوم الإدارية والألسن

استقبل الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وفد وزارة التعليم العالى، للوقوف على الإمكانيات المتاحة لفتح برنامجي العلوم الادارية، الألسن بمقر الجامعة الأهلية بقنا.

وضم الوفد كلا من الدكتورة مروة الشريعى، عميد كلية الألسن بجامعة المنيا، الدكتور إبراهيم محمد حامد، عميد كلية الألسن بجامعة بني سويف، والدكتور محمد الصغير، عميد كلية التجارة بسوهاج.

تضمنت جولة وفد الوزارة، زيارة مقر جامعة جنوب الوادي الأهلية وتفقد المكاتب الادارية وقاعات الاجتماعات والمسرح بمبنى الإدارة المركزية بالجامعة وتفقد القاعات الدراسية و المعامل و المدرجات وغرف الكنترول ومكاتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وقاعات الأنشطة بمبنى العلوم الإنسانية ومبنى الهندسة، واختتمت الجولة بتفقد مباني مدرجات الجامعة الأهلية التي تقام بها المحاضرات والامتحانات بمقر الجامعة الأم.

واستعرض رئيس جامعة جنوب الوادى، الإمكانيات المادية والبشرية لجامعة جنوب الوادي والدور الأكاديمي والبحثي والتنموي للجامعة في الإقليم، وأبرز المشروعات المستقبلية بالجامعة.

وأشار عكاوى، إلى أن الجامعة تضم الآن ٦ برامج وهي الطب و الجراحة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلاج الطبيعي، الهندسة، الصيدلة، التمريض، موضحاً مراحل العمل بجامعة جنوب الوادى الأهلية منذ بدء العمل بها.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة جنوب الوادي الأهلية تضم ٨ مبانٍ و٢ ورشة، مع الاستثمار الأمثل للقاعات الدراسية والمعامل، حيث سيتم تطبيق الإدارة الإلكترونية للقاعات الدراسية والامتحانية اعتبارا من الفصل الدراسي الثانى.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه تمت الموافقة من مجلس الجامعات الأهلية على رصف الطريق الواصل من الجامعة الأهلية إلى مبانى المستشفيات الجامعية بالجامعة.

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