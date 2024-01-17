وكيل تعليم قنا يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و وفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، لجنتي امتحان الشهادة الإعدادية بمدرستى الشهيد محمد جمال نصارى، الإعدادية بنين وسيدي عبد الرحيم الإعدادية بنات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على إلتزام اللجان بفتح مظاريف الأسئلة المؤمنة من قبل الملاحظين داخل اللجنة، وتوقيعهم على محضر فتح مظاريف الأسئلة بعد التأكد من سلامة المظروف وعدم العبث به قبل وصوله إلى اللجنة.

واطمئن السيد، من الطلاب والطالبات الممتحنين على مستوى امتحان مادة اللغة العربية لما تم دراسته، و توفير كل ما يعين الطلاب على أداء الامتحان في جو من الهدوء و الالتزام، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بتحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام بامتحانات الشهادة الإعدادية بقنا التي بدأت اليوم وتستمر حتى يوم ٢٤ يناير.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، على تطبيق جميع إجراءات تأمين اللجان بغلق الأبواب و عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة، وتابع موقف المنتدبين للعمل باللجان، لافتاً إلى سد العجز من خلال الإدارات بالانتداب المحلي بعد تحرير التعهد اللازم بعدم وجود موانع قانونية.

واستأنف السيد، متابعته من خلال إدارة غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بديوان عام المديرية، والتى تتواصل بشكل متتابع وفوري مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية، وتأكد من عدم حدوث ما يؤثر على انتظام أعمال الامتحانات بالمحافظة فى الفترتين الأولى والثانية والتي يمتحن بها الطلاب مادة تكنولوجيا المعلومات.