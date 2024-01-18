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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من إبراهيم عبد الجواد على تصريحات فتيوريا قبل مواجهة غانا

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على تصريحات روي فتيوريا المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي لمباراة غانا .

وكتب إبراهيم عبد الجواد  عبر حسابه بموقع فيسبوك: عندنا محمد صلاح أحسن لاعب في العالم.

ويرتدي منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الافريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

 

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة التي يتصدرها منتخب الرأس الأخضر بفوزه على غانا بنتيجة 2-1.

منتخب مصر موعد مباراة منتخب مصر و غانا فى كأس أمم أفريقيا أبرز تصريحات فيتوريا مصر و غانا

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