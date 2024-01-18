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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فيه سم قاتل.. اعرف المخاطر الصحية لـ الجمبري النيئ

الجمبري
الجمبري

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الجمبري نيئا، ويجهلون أنه يحمل الكثير من الأضرار الصحية، لذلك حذر من تناوله الكثير من الأطباء.

فى هذا الإطار، حذر الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، من تناول الجمبري النيئ، فقد يحمل بعض الأضرار الصحية.

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أضرار تناول الجمبري نيئا

وأوضح خبير التغذية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بعض المخاطر المحتملة لتناول الجمبري نيئا، والتى تشمل ما يلي:

التسمم الغذائي: قد يكون الجمبري ملوثًا بالبكتيريا الضارة مثل السالمونيلا أو الفيبريو، وتناوله نيئًا قد يزيد من خطر التسمم الغذائي.

ويمكن أن يتسبب التسمم الغذائي في أعراض مثل الغثيان والقيء والإسهال وآلام في المعدة.

حساسية الجلد: قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الجمبري النيئ، وقد يظهرون ردود فعل تحسسية مثل الطفح الجلدي والحكة والاحمرار عند تناوله.

الديدان والطفيليات: يحتوي الجمبري النيئ على ديدان وطفيليات صغيرة قد تكون موجودة في جسم الجمبري. تناولها دون طهي كافٍ يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالديدان الطفيلية.

وقال “شمس” إنه لتجنب هذه المخاطر، ينصح عمومًا بتناول الجمبري المطهو جيدًا حتى يتم طهيه بالكامل، ويجب تجنب تناول الجمبري النيئ والتأكد من طهيه بشكل صحيح للحد من مخاطر الإصابة بالأمراض الغذائية، كما ينصح دائمًا بمراعاة مصادر الجمبري الموثوقة والنظافة الجيدة أثناء التعامل معه.

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