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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة ممثلين حكوميين من البلدين..

غرفتا القاهرة وبيرو تبحثان سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري

غرفة القاهرة التجارية
غرفة القاهرة التجارية

عقدت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري اجتماعا موسعا مع سفارة بيرو لبحث سبل التعاون التجاري والاستثماري المشترك جاء ذلك خلال زيارة سفير بيرو والوفد المرافق له للغرفة.

واستقبل شريف يحيى نائب أول رئيس غرفة القاهرة السفير والوفد المرافق له نيابة عن أيمن العشري في حضور سيد النواوي  نائب  ثاني رئيس الغرفة و أشرف خضر أمين الصندوق المساعد للغرفة ، والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة ، والمهندس سامح زكي رئيس شعبة المُصدرين بالغرفة والدكتور احمد غريب ممثلا عن القطاع الغذائي بالغرفة.
وتم عقد اجتماع موسع مع غرفة بيرو التجارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، شارك فيه أحمد بكر السفير المصري في بيرو ومحمد عبد المجيد المُمثل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ووزيرة خارجية بيرو ومُمثل الغرفة التجارية لبيرو ، وعدد من مُمثلي القطاعات المختلفة في بيرو.

أدار الجلسة شريف يحيى والتي تناولت سبل التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال توفير كافة البيانات والمعلومات عن المنتجات المُتاحة في البلدين ، وسبل تذليل أية معوقات قد تواجه المُصدرين والمستوردين في البلدين بما يؤدي إلى زيادة التعاون الاقتصادي المشترك على صعيد كافة الأنشطة منها " قطاعات  الزراعة – الصناعة – السياحة – تكنولوجيا المعلومات - النقل " وغيرها من الأنشطة الأخرى ، وكيفية الاستفادة من المميزات التي تتميز بها البلدان ، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز للدخول إلى أسواق أخرى مثل السوق الإفريقي ، وكذلك الاستفادة من البنية التحتية الضخمة التي شهدتها مصر مؤخرًا ومرحلة التنمية على الصعيد الاقتصادي في القطاعات المختلفة.

الفرص التجارية والاستثمارية

ومن ضمن التوصيات المهمة للاجتماع أن يتم توفير كافة البيانات عن السوقين في مصر وبيرو والفرص التجارية والاستثمارية المُتاحة ، والسلع التي يمكن أن يحتاجها كل سوق من الآخر ، فضلًا عن استمرارية مثل هذه الاجتماعات سواء المباشرة أو عبر الإنترنت لوضع خارطة واضحة للتعاون المستقبلي بين الطرفين في كافة الشئون الاقتصادية ، خاصة أن مثل هذه اللقاءات تقرب وجهات النظر وتتغلب على بُعد المسافات بين أصحاب الأعمال في البلدين.

وتتمثل الصادرات المصرية إلى بيرو فى ( المنتجات الكيماوية – الأسمدة – الزجاج والأوانى الزجاجية – البلاستيك – السجاد – الورق – القطن – المنتجات الصيدلانية – الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ) 

بينما تاتي أهم الواردات المصرية من بيرو ( الدباغة والصناعة – البذور الزيتية – الفواكه والمكسرات – المنتجات الزراعية – القهوة والشاى والبهارات – العطور ومستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالشعر – الأسماك المجمدة والقشريات )

القاهرة الغرفة التجارية التعاون التجاري سفير بيرو الأسمدة

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