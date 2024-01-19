خبير: مصر تشتبك في كافة الأحداث العالمية لترسيخ مكانتها الدولية

أكد الدكتور محمد سيد أحمد، على أن مصر تدرك تماما أهمية العمق العربي والإسلامي والأفريقي بالنسبة لها، خاصة أنه أحد مقاومات الأمن القومي، فضلا عن أن مصر تشتبك بشكل واضح في كافة الأحداث الإقليمية والدولية في الوقت الراهن، من أجل ترسيخ مكانتها المعروفة لدى العالم وعودة دورها القيادي من جديد.

حديث عن موقف مصر من الدول الأفريقية

وأضاف "أحمد"، خلال تصريحات هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن مصر هي أحد أقدم الدول التي شهدتها البشرية، والجميع يعلم مدى أهمية مصر بالنسبة للعالم، ودائما تحركاتها في قلب العالم والجميع ينظر لها.

واستكمل أن مصر تولي اهتماما واضح بالقارة الأفريقية أيضا، والقيادة السياسية تحرص بشكل قوي على دعم الاستقرار في كافة الدول الأفريقية خاصة المجاورة لها.