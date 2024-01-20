قيادي بحركة فتح: العالم لا يتحرك إلا للغرب وكأن دمائهم مقدسة

أكد الدكتور جهاد الحرازين، قيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن ما يحدث داخل قطاع غزة لا يمكن وصفه بأي شكل من الأشكال بكلمة "نكبة" أو "كارثة" لأن الوضع فاق كل التوقعات وتخطى كل حدود البشرية والإنسانية، وما يحدث داخل القطاع هو عمليات إبادة جماعية واضحة أمام الجميع.

قطاع غزة

وأضاف "الحرازين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي مازال عاجز أمام ما يحدث داخل قطاع غزة، ولا أحد حتى الآن قادر على إيقاف العدوان داخل قطاع غزة.

وتابع القيادي بحركة فتح، أن الضمير الإنساني للعالم لا يرى كل ما يحدث في قطاع غزة وكأنه نائم، ألا أنه حال حدوث أي أحداث دولية داخل دولة غربية سيفعل الكثير وكأن الدماء الغربية مقدسة عن كل شعوب الأرض، ولا أحد ينظر لما يحدث في الشعب الفلسطيني في الفترة الراهنة.