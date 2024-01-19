الهلال الأحمر بسيناء: مصر قدمت ثلثي المساعدات التي دخلت غزة

كشف الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، عن أن مدينة العريش أصبحت أحد المدن التي تشهد زوار كثيرين من قبل الأمم المتحدة، ووزراء خارجية الدول المختلفة نظرا لما يحدث في قطاع غزة، فضلا عن تفقد مخازن المساعدات الإنسانية التي من المنتظر أن تدخل للشعب الفلسطيني بغزة.

حديث عن الوضع بقطاع غزة

وأضاف "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يهتم ولا يبالي بما يحدث من قادة العالم، وعلى الرغم من كل من زيارات المسؤولين في جميع دول العالم ألا أنهم مستمرون في جرائمهم في الفترة الراهنة ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع، أن مصر قدمت ثلثي المساعدات التي تم إدخالها لقطاع غزة، إذ أن تم تحميل ملايين الأطنان في ضوء رغبة الشعب المصري والدولة المصرية في معاونة الأشقاء، لافتا إلى أنه يوجد 40 دولة قدمت مساعدات لغزة حتى الآن.