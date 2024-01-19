الهلال الأحمر بشمال سيناء: جاهزون لإدخال 500 شاحنة مساعدات لغزة يوميا

كشف الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، عن أنه جاهز هو وطاقم الهلال الأحمر على إدخال 500 شاحنة من المساعدات إلى غزة بشكل يومي، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يتعمد عرقلة دخول المساعدات للشعب الفلسطيني من خلال التفتيش المختلف، فضلا عن رفض دخول عدد من الأدوية بحجة عدم مطابقة المواصفات.

حديث عن قطاع غزة

وأضاف "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مصر هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني من خلال المساعدات إذ أنه قدمت ثلثي المساعدات التي قُدمت حتى الآن للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ضوء إرسال 40 دولة مساعدات للشعب الفلسطيني.

واستكمل أنه جرى العمل في مدينة العريش بشكل قوي، والمدينة تستقبل مسؤولين من الأمم المتحدة وعدد من قادة العالم من أجل تفقد ما يحدث وكيفية إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.