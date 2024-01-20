إصابة 14 عاملا في إنقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية - السويس

أصيب 14 عاملا بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية - السويس أمام مفارق سرابيوم دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.



تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إخطاراً من مركز ومدينة فايد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمال بطريق السويس أمام مفارق سرابيوم.



انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 14 عامل بإصابات خفيفة ومتوسطة ، تم نقلهم جميعاً الى مستشفى فايد لتلقى العلاج .



وبناءً على توجيهات شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ، قامت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع وحدات التنمية المحلية بمركز ومدينة فايد ، وإدارة المرور ومشرفى الطرق برفع الاثار الناتجة عن الحادث وتم فتح الطريق وتسيير حركة المرور.