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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خيري رمضان عن أزمة الدولار: نوقف رحلات العمرة سنة.. مش هنروح النار|فيديو

خيري رمضان
خيري رمضان

قال الإعلامي خيري رمضان، إن مصر من أكثر الدول التي يؤدي مواطنوها فريضة الحج، معقبا: "إحنا من أكثر الدول اللي بيسافر منها ناس للحج".

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وأضاف الإعلامي خيري رمضان، خلال تقديمه برنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "تقريبا بيسافر من عندنا سواء سياحي أو قرعة حوالي 60 ألف شخص كل موسم"، لافتا: "تكلفة أداء 60 ألف شخص فريضة الحج سنويًا يصل إلى 100 مليون دولار".

 

وأشار: "متوسط عدد المصريين الذين يؤدون العمرة سنويًا 500 ألف شخص"، متابعًا: "هناك تكلفة حج تصل إلى مليون جنيه".

 

وتابع: "الحج مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا، ومرة في العمر وفيه ناس بتسافر عشرين مرة"، معقبا: "العمرة مرة واللي قادر يروح مرتين، لكن لما تكون بلدي في أزمة حقيقية لازم أقول هوقف العمرة لمدة سنة مش هتروح النار لو معملتش عمرة حتى لو مت".

 

واسترسل: "الحج يكون في أضيق الحدود لمن لم يحج من قبل، لأن هذه الإجراءات توفر عملة صعبة لبلدي، لأنني بتكلم في حدود 300 مليون دولار سنوياً بيخروجوا من مصر". 
 

خيري رمضان الحج فريضة الحج العمرة أزمة الدولار رحلات العمرة

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