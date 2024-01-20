خيري رمضان عن أزمة الدولار: نوقف رحلات العمرة سنة.. مش هنروح النار|فيديو

قال الإعلامي خيري رمضان، إن مصر من أكثر الدول التي يؤدي مواطنوها فريضة الحج، معقبا: "إحنا من أكثر الدول اللي بيسافر منها ناس للحج".

وأضاف الإعلامي خيري رمضان، خلال تقديمه برنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "تقريبا بيسافر من عندنا سواء سياحي أو قرعة حوالي 60 ألف شخص كل موسم"، لافتا: "تكلفة أداء 60 ألف شخص فريضة الحج سنويًا يصل إلى 100 مليون دولار".

وأشار: "متوسط عدد المصريين الذين يؤدون العمرة سنويًا 500 ألف شخص"، متابعًا: "هناك تكلفة حج تصل إلى مليون جنيه".

وتابع: "الحج مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا، ومرة في العمر وفيه ناس بتسافر عشرين مرة"، معقبا: "العمرة مرة واللي قادر يروح مرتين، لكن لما تكون بلدي في أزمة حقيقية لازم أقول هوقف العمرة لمدة سنة مش هتروح النار لو معملتش عمرة حتى لو مت".

واسترسل: "الحج يكون في أضيق الحدود لمن لم يحج من قبل، لأن هذه الإجراءات توفر عملة صعبة لبلدي، لأنني بتكلم في حدود 300 مليون دولار سنوياً بيخروجوا من مصر".

